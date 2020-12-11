В Госдуме отреагировали на введение в США санкций против «Ахмата»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Панина отреагировала на введение в США санкций против грозненского «Ахмата», передает РИА «Новости».

Всего под санкции попали 13 человек и шесть организаций.

Панина отметила, что для жителей республики успехи «Ахмата», ее уверенная игра в высшем дивизионе российского футбола среди прославленных и всемирно известных клубов всегда были знаком позитивных перемен и поводом для гордости.

«Вероятно, это и не устраивает чиновников госдепа, внесших клуб в санкционный список. Видимо, не дает покоя желание вернуть Чечню и весь Северный Кавказ в страшные 90-е годы», — добавила она.

Ранее президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался о санкциях США.