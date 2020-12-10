Советник Кадырова оценил последствия санкций США в отношении «Ахмата»

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова Хайдар Алханов высказался о санкциях в отношении грозненского клуба «Ахмат».

Ограничительные меры вводятся в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Санкциям также подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Алханов заявил, что был шокирован новостью.

«С другой стороны, что дальше — футболистам «Ахмата» нельзя участвовать в соревнованиях и выступать в США? Да и слава богу — клуб как играл, так и будет играть», — цитирует Алханова ТАСС.

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции США в отношении «Ахмата».