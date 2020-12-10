Шварц рассказал, что Игбун сможет сыграть с «Зенитом»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц сказал, что игрок Сильвестр Игбун сможет сыграть в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

«Сейчас же с каждой тренировкой он все больше и больше готов к составу. Думаю, что Сильвестр будет в составе на игру в субботу», — сказал специалист.

Напомним, Игбун не выходил на поле с сентября.



Ранее Шварц поделился ожиданиями от игры с «Зенитом».