Фанаты потребовали исключить Мазепина из числа участников «Формулы-1»

Поклонники «Формулы-1» создали петицию на сайте change.org с призывом исключить Никиту Мазепина из числа участников «королевских гонок».

9 декабря в Instagram гонщика появилось скандальное видео, на котором он сидит в машине на пассажирском сиденье и пристает к девушке. Позднее спортсмен удалил запись из соцсети и принес извинения за свое поведение.

В настоящее время петиция с призывом уволить Мазепина собрала 8500 подписей.

В 2021 году россиянин должен дебютировать в «королевских гонках». В начале декабря он подписал многолетний контракт с американской командой «Хаас».

Ранее девушка Мазепина высказалась по поводу сексуального скандала.