Бывший президент «Спартака» высмеял уход Газизова из московского клуба

Московский «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

Сообщается, что причиной ухода Газизова стало назначение Дмитрия Попова спортивным директором «Спартака».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход Газизова, передает «Спорт уик-энд».

По словам Червиченко, уход Газизова из «Спартака» у всех вызывает даже не улыбку, а хохот.

«Спартак» — такая нестабильная субстанция, что загадывать по поводу этого клуба что-либо абсолютно бесполезно. В этом мы еще раз убедились. А пытаться понять, что там происходит, сложно. Тем более здравым рассудком», — сказал он.

Напомним, что Газизов занял пост генерального директора «Спартака» летом 2020 года.

Ранее «Спартак» анонсировал уход Газизова сценой из «Симпсонов».