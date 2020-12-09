Бывший футболист сборной СССР стал подозреваемым по делу о договорных матчах

Бывший футболист сборной СССР Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах, сообщил «Комсомольской правде» и.о. главы Национального антикоррупционного центра Молдавии Сергей Гаважук.

По словам Гаважука, четверо человек задержаны, еще двое подозреваемых должны были быть задержаны, но их местоположение пока не установлено.

«Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. Свою вину в совершении преступления не признает», — добавил он.

Напомним, что Игорь Добровольский завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

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