Защитник «Краснодара» оценил дебютный сезон в Лиге чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал результат игры, передает Sport24.

По словам защитника, то что «Краснодар» смог сыграть на высоком уровне с такой командой, как «Челси» — это отличный опыт для всей команды и работников клуба. Рамирес отмечает, что впервые участвовал в Лиге чемпионов и рад, что забил мяч в выездном матче с «Ренном».

«В Лиге Чемпионов мы заработали пять очков. Думаю, это очень позитивный результат для «Краснодара» в дебютном сезоне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».