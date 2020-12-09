Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», проведшим за клуб 100 матчей

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«Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 80-й минуте.

Таким образом, Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», проведшим за клуб 100 официальных матчей, сообщает официальный Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».

Лига чемпионов. 6-й тур
«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1
Голы: 0:1 — Кабелла, 24; 1:1 — Жоржиньо (пенальти), 28.