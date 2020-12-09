Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», проведшим за клуб 100 матчей
«Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча проходила на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 80-й минуте.
Таким образом, Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», проведшим за клуб 100 официальных матчей, сообщает официальный Twitter клуба.
Ранее сообщалось, что два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».
Лига чемпионов. 6-й тур
«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1
Голы: 0:1 — Кабелла, 24; 1:1 — Жоржиньо (пенальти), 28.
Магомед-Шапи Сулейманов стал первым воспитанником клубной Академии @FCK_Academy, сыгравшим за «Краснодар» �� официальных матчей �� В них он забил 2️⃣1️⃣ гол ��#РПЛ - 67#КР - 4#ЛЕ - 17#ЛЧ - 12— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 9, 2020
При этом Шапи является самым юным игроком клуба, разменявшим сотню матчей ���� pic.twitter.com/yqaGuqPY3I