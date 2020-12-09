Комментатор назвал прерванный матч Лиги чемпионов опасным прецедентом

Спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию вокруг прерванного матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

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«Румынский судья вовсе не расист — но вот недалекий судак он совершенно точно. Прецедент со срывом матча опасен. И может запустить цепочку», — написал Андронов.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.