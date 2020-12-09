Черданцев прокомментировал ситуацию вокруг прерванного матча Лиги чемпионов

Спортивный комментатор Георгий Черданцев на своей странице в Twitter прокомментировал ситуацию вокруг прерванного матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.

«Толерантность, борьба с расизмом, все понятно, полностью поддерживаю, но демарш турецкого клуба, на мой взгляд, перебор», — написал Черданцев.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.