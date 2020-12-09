Бывший футболист «Кубани» высказался о прерванном матче Лиги чемпионов

Бывший футболист «Кубани» и сборной Франции Джибрил Сиссе на своей странице в Instagram высказался о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.

«Горжусь вами мои братья, Вебо и Демба Ба. Я уже сыт по горло этой чушью под названием расизм», — написал Сиссе в сообщении.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.