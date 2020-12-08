«Челси» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Антон Борисов
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Лондонский «Челси» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич, Хаверц, Эмерсон, Анджорин, Абрахам.
Стартовый состав «Краснодара»: Городов, Кайо, Мартынович, Рамирес, Смольников, Кабелла, Вильена, Ольссон, Классон, Берг, Вандерсон.
Встреча между «Челси» и «Краснодаром» пройдет в Лондоне. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры против «Челси».