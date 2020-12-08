В Белоруссии назвали санкции МОК политически мотивированными

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении организации.

7 декабря МОК временно запретил всем членам исполкома НОК принимать участие во всех международных турнирах, включая Олимпийские игры. Решение касается главы организации и президента Белоруссии Александра Лукашенко, вице-президента НОК Виктора Лукашенко, члена исполкома Дмитрия Баскова и представителя спортсменов Татьяны Дроздовской.

«Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте комитета.

В НОК считают, что позиция международной организации является предвзятой, а руководство МОК могло принять решение о санкциях под «политическим давлением».

В Минске заявили, что спорт всегда должен быть вне политики.

«Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов исполкома НОК Белоруссии, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения», — говорится в заявлении.

В Белоруссии считают, что позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК по исполнению положений правил Олимпийской хартии.

В заявлении отмечается, что Минск продолжит диалог с МОК, однако Белоруссия «оставляет за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом».

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции МОК.