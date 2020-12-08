Бригада судей из России обслужит матч Лиги Европы «Риека» — «АЗ Алкмар»
Карен Саркисян
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Бригада судей из России обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между хорватский «Риекой» и голландским «АЗ Алкмаром».
Главный судья — Сергей Карасев. Помощники — Игорь Демешко и Дмитрий Мосякин. Резервный судья — Кирилл Левников.
Матч «Риека» — «АЗ Алкмар» состоится 10 декабря. Начало — в 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы «Динамо» — ЦСКА обслужит бригада судей из Португалии.