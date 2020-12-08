Капитан сборной Словакии назвал «восточную» группу отборочного турнира ЧМ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьевки, передает Sport.sk.

По мнению капитана, у сборной Словакии сложилась «восточная» группа и будет очень непросто.

Гамшик отмечает, что сборная Словакии не так давно играла против Хорватии, России и Словении, и каждый раз приходилось очень непросто.

«Очень важно хорошо начать отборочный цикл. Мы будем стремиться попасть в Катар», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.