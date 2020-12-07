Генменеджер сборной России: надо подтягивать хоккеистов на новый уровень

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов заявил, что руководству клубов нужно подтягивать хоккеистов на новый уровень.

«Беречь своих хоккеистов и подтягивать их на новый, высокий уровень. В первую очередь это ответственность клубов. Но внутренняя политика некоторых команд вызывает вопросы. Еще пару месяцев назад тот же «Авангард» мог делегировать на Евротур полноценную бригаду сильных вратарей. А теперь от Гарипова избавились, Бобкова маринуют в запасе. Ради чего пострадали русские вратари? Какова была мотивация иностранных тренеров и менеджеров-дебютантов? Разве Шимон Грубец – Гашек, Бродер или суперзвездный молодой воспитанник клубной системы? Может, он топ-вратарь по меркам всей лиги и однозначный козырь в борьбе за чемпионство? Мариновать своих в угоду иностранцам – привычка нехорошая. Пусть у хоккейной России много отличных вратарей – их все равно надо беречь. Недопустимо, чтобы кадровые проблемы в этой линии были рукотворными», — передает слова Сафронова корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.