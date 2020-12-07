МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации.

Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии «не защищает от политической дискриминации».

Также данное решение касается Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом НОК Белоруссии.

Ранее Лукашенко принял участие в хоккейном матче.