МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации
Андрей Черников
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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации.
Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии «не защищает от политической дискриминации».
Также данное решение касается Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом НОК Белоруссии.
Ранее Лукашенко принял участие в хоккейном матче.