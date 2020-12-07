Джикия поздравил Мирзова с забитым мячом в ворота ЦСКА
Вадим Балканов
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Капитан московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поздравил нападающего Резиуана Мирзова с забитым мячом в ворота ЦСКА. Соответствующий пост защитник красно-белых опубликовал в Instagram.
На видео можно понаблюдать за танцем в исполнении форварда «Химок», права на которого принадлежат «Спартаку».
«Извини, с голом, братик!» — написал Джикия.
Напомним, что благодаря ничейному результату в матче ЦСКА — «Химки» подопечные Доменико Тедеско поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал о своем переезде из Россиию в Испанию.
Новая сторис Джикии pic.twitter.com/9R1pP2iIXh— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) December 6, 2020