Джикия поздравил Мирзова с забитым мячом в ворота ЦСКА

Капитан московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поздравил нападающего Резиуана Мирзова с забитым мячом в ворота ЦСКА. Соответствующий пост защитник красно-белых опубликовал в Instagram.

На видео можно понаблюдать за танцем в исполнении форварда «Химок», права на которого принадлежат «Спартаку».

«Извини, с голом, братик!» — написал Джикия.

Напомним, что благодаря ничейному результату в матче ЦСКА — «Химки» подопечные Доменико Тедеско поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал о своем переезде из Россиию в Испанию.