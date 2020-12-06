«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Мартин Норикович
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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0.
В составе «Ливерпуля» забитым мячом отметились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип.
АПЛ. 11-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 1:0
Голы: 1:0 — Салах, 24; 2:0 — Вейналдум, 58; 3:0 — Матип, 67: 4:0 — Семеду (A), 78.
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