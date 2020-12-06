Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес выиграл Гран-при Сахира

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Вторым к финишу прибыл гонщик «Рено» Эстебан Окон, отставший от лидера более чем на десять секунд.

Третье место по итогам заезда досталось партнеру Переса по команде Лансу Строллу.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят попал в очковую зону, заняв седьмую строчку в итоговом протоколе.

Напомним, что чемпионом мира в 2020 году досрочно стал британец Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что немецкий пилот «Премы» Мик Шумахер стал обладателем чемпионского титула «Формулы-2».