Бывший тренер «Ростова» прокомментировал смерть Понедельника
Карен Саркисян
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Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин промментировали смерть Понедельника, передает Sport24.
По словам бывшего тренера, Понедельник был знаковым человеком для «Ростова» и для всего футбола. Балахнин отмечает, что Понедельник всю свою жизнь посвятил футболу и внес немало.
«Очень печальная новость, это, мягко говоря.
Он всегда поддержит, всегда даст совет какой-то. Он все видел и все понимал», — добавил он.
Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.
Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.