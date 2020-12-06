Бывший тренер «Ростова» прокомментировал смерть Понедельника

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин промментировали смерть Понедельника, передает Sport24.

По словам бывшего тренера, Понедельник был знаковым человеком для «Ростова» и для всего футбола. Балахнин отмечает, что Понедельник всю свою жизнь посвятил футболу и внес немало.

«Очень печальная новость, это, мягко говоря.

Он всегда поддержит, всегда даст совет какой-то. Он все видел и все понимал», — добавил он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.