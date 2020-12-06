Менеджер Ромеро не исключил возможность продолжения карьеры бойца в России

Менеджер бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэля Ромеро Малки Кава не исключил возможность продолжения карьеры бойца в России, передает «RT на русском».

По словам менеджера, они пока не называли конкретные организации, в которых Ромеро может продолжить карьеру. Кава отмечает, что боец готов выступить в любом из крупных российских промоушенов.

«Йоэль любит Россию и российских болельщиков», — добавил он.

Напомним, что Йоэль Ромеро одержал девять побед в 13 боях в UFC.

Ранее сообщалось, что Веттори одержал победу над Херманссоном в главном бою UFC ESPN 19.