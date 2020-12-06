Нападающий «Тамбова» рассказал о реакции Тедеско на долги в клубе

Нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал о послематчевой беседе с наставником московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sport24.

Форвард отметил, что немецкий специалист был осведомлен о его опыте игры в региональных лигах Германии, что вызвало у него сильное удивление.

Также Карапетян заявил, что Тедеско был в шоке от той ситуации с невыплатой заработной платы, произошедшей в «Тамбове», так как подобное в Германии просто не случается.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнил нападающих Артема Дзюбу и Антона Заболотного..