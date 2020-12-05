Дочь Шойгу избрана главой Федерации триатлона России

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу избрана главой Федерации триатлона России (ФТР), сообщает ТАСС.

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала новый президент организации.

Выборы, прошедшие в здании Олимпийского комитета России (ОКР), прошли на безальтернативной основе.

Прежним главой ФТР был Петр Иванов, которого избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он и предложил кандидатуру Шойгу на свой пост.

Ранее сообщалось, что ВФЛА могут восстановить в статусе к марту 2021 года.