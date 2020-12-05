Дочь Шойгу избрана главой Федерации триатлона России
Антон Борисов
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Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу избрана главой Федерации триатлона России (ФТР), сообщает ТАСС.
«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала новый президент организации.
Выборы, прошедшие в здании Олимпийского комитета России (ОКР), прошли на безальтернативной основе.
Прежним главой ФТР был Петр Иванов, которого избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он и предложил кандидатуру Шойгу на свой пост.
Ранее сообщалось, что ВФЛА могут восстановить в статусе к марту 2021 года.