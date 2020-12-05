«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Андрей Черников
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«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе «железнодорожников» точными ударами отметились Антон Миранчук и Владислав Игнатьев, который оформил дубль. За «Рубин» отличился Хван Ин Бем.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 17-й тур
«Локомотив» — «Рубин» — 3:1
Голы: 0:1 — Хван Ин Бем, 3; 1:1 — Игнатьев, 17; 2:1 — Миранчук, 69 (п); 3:1 — Игнатьев, 86.
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