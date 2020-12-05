Игрока «Ростова» задевали шутки Карпина

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что его задевали шутки наставника Валерия Карпина, передает сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Карпин постоянно меня травил. Например, спрашивал: «Сколько ты забил?» Я отвечал: » Ноль». Он опять: «А голевых сколько отдал?» Я говорил: «Тоже ноль». Меня это задевало», — сказал Байрамян.

Также Байрамян отметил, что ему хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться, — это сработало.



Ранее «Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ.