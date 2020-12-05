Матыцин раскритиковал «закон Родченкова»
Андрей Черников
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о своем отношении к «закону Родченкова», который 5 декабря подписал президент США Дональд Трамп.
Напомним, что «закон Родченкова» позволяет уголовные преследования правоохранительными органами США иностранных спортсменов, причастных к схемам системного нарушения антидопинговых правил.
Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна» отметил, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, о чем говорит все спортивное сообщество, в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
«Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время думать о том, как минимизировать риски для российских спортсменов», — сказал Матыцин.