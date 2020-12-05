Квят прокомментировал итоги практики Гран-при Сахира

Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги первой практики Гран-при Сахира. Об этом сообщает пресс-служба скудерии.

По его словам, команда неплохо поработала в пятницу и смогла правильно подобрать настройки к новой для себя трассе.

Также российский гонщик отметил, что в квалификации будет важно избежать ошибок в пилотировании, так как отрывы между спортсменами минимальны, из-за чего цена просчетов вырастет в разы.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят занял шестое место во второй свободной практике Гран-при Сахира