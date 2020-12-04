Пилот «Формулы-1» Ромен Грожан рассказал о своих травмах, полученных в аварии на Гран-при Бахрейна.

Напомним, во время гонки Грожан врезался в машину Даниила Квята. Пилот «Хааса» вылетел с трассы, его болид развалился на две части и загорелся.

«Я сильно ударился всей левой стороной. У меня выявили ушиб колена и растяжение лодыжки, а на плече и предплечье остались синяки. Вывихнут большой палец и сильный ожог руки», — передает слова Грожана Motorsport.



Ранее Грожана выписали из госпиталя.