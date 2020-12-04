Гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в XXI веке

Гол форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» был признан лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в XXI веке по итогам голосования зрителей телеканала Sportsnet.

Матч регулярного чемпионата между командами прошел 16 января 2006 года. Россиянин забросил шайбу, лежа на спине после падения.

В финале опроса, который прошел в соцсетях Sportsnet, Овечкин опередил канадца Рика Нэша, который также отличился в матче против «Финикса».

Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в 2005 году. В сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли. Всего россиянин принял участие в 1152 матчах, в которых забросил 706 шайб.

Ранее Овечкин рассказал о своей мотивации.