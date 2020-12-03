Футболист «Локомотива» Зе Луиш выбыл до конца года

Футболист московского «Локомотива» Зе Луиш выбыл до конца года из-за травмы, передает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.

Отмечается, что Зе Луиш будет прооперирован в Риме из-за перелома одной из костей стопы. Повреждение он получил в матче Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга». Форвард вернется в строй к зимним сборам.

В текущем сезоне игрок провел 11 матчей, забив один мяч.



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