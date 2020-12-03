Футболист «Локомотива» Зе Луиш выбыл до конца года
Андрей Черников
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Футболист московского «Локомотива» Зе Луиш выбыл до конца года из-за травмы, передает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.
Отмечается, что Зе Луиш будет прооперирован в Риме из-за перелома одной из костей стопы. Повреждение он получил в матче Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга». Форвард вернется в строй к зимним сборам.
В текущем сезоне игрок провел 11 матчей, забив один мяч.
Ранее Юрий Семин отреагировал на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов.
Зе Луиш получил травму в матче с «Зальцбургом». После обследования подтвердился перелом одной из костей стопы. В понедельник он отправится на операцию в Рим. Зе Луиш восстановится к зимним сборам и полетит на них вместе с командой.https://t.co/x9Gzjt4UBs— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 3, 2020