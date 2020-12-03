Водитель ведущей Первого канала намерен взыскать с Кокорина и Мамаева более ₽1 млн

Карен Саркисян

Личный водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук намерен взыскать с нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева более ₽1 млн.

Напомним, что в октябре 2018-го года Кокорин и Мамаев избили водителя в центре Москвы.

«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 14-е декабря», — сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова в разговоре со Sport24.

Ранее сообщалось, что боец UFC Антигулов устроил драку на свадьбе в состоянии алкогольного опьянения.