Водитель ведущей Первого канала намерен взыскать с Кокорина и Мамаева более ₽1 млн
Карен Саркисян
close
Личный водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук намерен взыскать с нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева более ₽1 млн.
Напомним, что в октябре 2018-го года Кокорин и Мамаев избили водителя в центре Москвы.
«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 14-е декабря», — сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова в разговоре со Sport24.
Ранее сообщалось, что боец UFC Антигулов устроил драку на свадьбе в состоянии алкогольного опьянения.