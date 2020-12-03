Капитан «Вольфсберга» назвал ЦСКА хорошей командой с высоким классом

Капитан «Вольфсберга» Михаэль Линдль на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА поделился мнением об игре московской команды, передает корреспондент «Газеты.Ru» Карен Саркисян.

По мнению капитана, ЦСКА – это хорошая команда с высоким классом, с индивидуально сильными игроками. Линдль отмечает, что в «Вольфсберге» знали, как с играть с московской командой.

«Мы хорошо показали себя в первой игре. В нашей игре не обошлось без ошибок, сегодня мы постараемся этого избежать», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3-го декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве . Начало — 20.55.

Ранее сообщалось, что Кучаев и Дзагоев могут принять участие в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».