Защитник ЦСКА сравнил уровень футбола в России и Европе

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» сравнил уровень футбола в России и Европе, передает корреспондент «Газеты.Ru» Карен Саркисян.

«Лига Европы отличается от Российской Премьер-лиги только скоростями и интенсивностью игры», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве . Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что Кучаев и Дзагоев могут принять участие в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».