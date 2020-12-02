ВФЛА могут восстановить в статусе к марту 2021 года

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может вернуть статус члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), если новые руководители серьезно изменят работу организации. Об этом сказал глава рабочей группы по делам ВФЛА Руне Андерсон.

«Мы передадим свои рекомендации совету World Athletics, если ВФЛА внедрит в свою работу новый стратегический план. Рабочая группа должна будет проверить, как исполняются обещания», — передает слова Андерсона Inside the Games.

Напомним, новым президентом ВФЛА стал Петр Иванов.

Ранее сообщалось о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на сотрудничество с новым главой ВФЛА Петром Ивановым.