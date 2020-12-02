Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч с «Йокеритом»
Ряд хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита», передает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.
«Городские власти Хельсинки допустили до игры только тех, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови», — говорится в заявлении клуба.
В матче, который начнется 2 декабря в 19:30, не сыграют Алексей Семенов, Илья Баранов, Данил Алалыкин, Филип Ларсен Евгений Бирюков и Алексей Семенов.
Ранее «Металлург» одержал выездную победу над московским «Динамо» в матче КХЛ.
02 декабря 2020 года ХК «Салават Юлаев» выходит на матч №374 Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» в неоптимальном составе. pic.twitter.com/8sS9l2MXVd— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 2, 2020