Шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч с «Йокеритом»

Ряд хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита», передает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.

«Городские власти Хельсинки допустили до игры только тех, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови», — говорится в заявлении клуба.

В матче, который начнется 2 декабря в 19:30, не сыграют Алексей Семенов, Илья Баранов, Данил Алалыкин, Филип Ларсен Евгений Бирюков и Алексей Семенов.



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