Хабиб рассказал о любимом болевом приеме

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о любимом болевом приеме, передает «Чемпионат.com».

«Выделить могу «гильотину» Порье, но я ее контролировал. Зашел Дастин очень хорошо. Левая Майкла Джонсона, если выделять, но тоже не расшатала», — сказал Хабиб.

Также Хабиб отметил, что Гэтжи пару раз неплохо попал ногой, правый апперкот и левый боковой.

«Я понял, что он вложился, а потом я сказал ему: «Это все, что ты мог?» — добавил спортсмен.

Ранее Хабиб ответил на вопрос о возможном возвращении в UFC.