«Бавария» прервала рекордную победную серию в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» прервала рекордную 15-матчевую серию побед в Лиге чемпионов.

Во рамках пятого тура группового этапа турнира немецкий клуб сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующий победитель Лиги чемпионов не смог обыграть соперника впервые с февраля 2019 года, когда в первом матче 1/8 финала на выезде завершила матч с «Ливерпулем» вничью (0:0).

Ранее «Бавария» в меньшинстве обыграла «Зальцбург» в Лиге чемпионов.