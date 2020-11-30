Экс-тренер «ПСЖ» готов возглавить любительский клуб

Экс-тренер французского «ПСЖ» Лоран Блан заявил о том, что он готов возглавить любительский клуб, передает Telefoot

«Я всегда хотел тренировать, Чем больше времени проходит, тем меньше я верю в это. Я обязательно вернусь. Думаю, в любительском спорте полно работы», — сказал Блан.

Напомним, специалист находится без работы четыре года.



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