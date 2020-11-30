РУСАДА рассчитывает на сотрудничество с новым главой ВФЛА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на сотрудничество с новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Напомним, Иванов был назначен на пост 30 ноября.

«РУСАДА открыто к сотрудничеству с руководителями всех федераций. Мы уважаем выбор легкоатлетического сообщества. Надеемся на плодотворное сотрудничество с новым главой ВФЛА», — говорится в сообщении.

В РУСАДА отметили, что организация будет продолжать помогать легкоатлетам как в части проведения образовательных мероприятий, так и в организации допинг-тестирования.

Ранее сообщалось о том, что Петр Иванов стал новым главой ВФЛА.