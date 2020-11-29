Пилот «Формулы-1» Ромен Грожан записал видеообращение из больницы.

Напомним, 29 ноября болид пилота врезался в отбойник и загорелся. Грожан успел покинуть горящий автомобиль.

«Всем привет. Хочу сказать, что я в порядке. Ну, не совсем в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Несколько лет назад я был противником «гало». Без него сейчас я бы не смог с вами говорить», — сказал Грожан в Instagram.



Ранее Даниил Квят прокомментировал столкновение с Грожаном на Гран-при Бахрейна.