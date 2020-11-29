Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.

В составе казанского клуба единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович.

После игры нападающий «Рубина» прокомментировал победу над ЦСКА, передает официальный сайт клуба.

По словам нападающего, он последний месяц много тренировался и старался вернуться в команду после травмы. Деспотович отмечает, что очень много тренировался в зале, за день до матча с ЦСКА в первый раз вышел на поле.

«Безумно счастлив», — добавил он.

РПЛ. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0

Гол: 1:0 — Деспотович, 58.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.