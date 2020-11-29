Нападающий «Рубина» прокомментировал победу над ЦСКА
Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.
В составе казанского клуба единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович.
После игры нападающий «Рубина» прокомментировал победу над ЦСКА, передает официальный сайт клуба.
По словам нападающего, он последний месяц много тренировался и старался вернуться в команду после травмы. Деспотович отмечает, что очень много тренировался в зале, за день до матча с ЦСКА в первый раз вышел на поле.
«Безумно счастлив», — добавил он.
РПЛ. 16-й тур
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0
Гол: 1:0 — Деспотович, 58.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.