Главный тренер «Рубина» рассказал о травмированных игроках

Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.

В составе «Рубина» единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович.

После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках казанской команды, передает Sports.ru.

По словам тренера, у Деспотовича была травма, и тренерский штаб «Рубина» очень рисковал, выпуская его в матче с ЦСКА. Слуцкий отмечает, что сербский нападающий провел всего одну тренировку в общей группе и он был не готов играть на таком тяжелом поле.

«Надеюсь, сможем подготовить его на игру с «Локомотивом».

Кварацхелия в Грузии и мы ждем возможности его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя примерно в одно время все трое сдали положительные тесты на коронавирус», — добавил он.

РПЛ. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0

Гол: 1:0 — Деспотович, 58.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.