Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру в позиционных атаках

Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.

В составе «Рубина» единственный мяч забил Джордже Деспотович.

После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру в позиционных атаках, передает Sports.ru.

«Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок у нас достаточно в каждой игре, но нет последнего шага», — добавил он.

РПЛ. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0

Гол: 1:0 — Деспотович, 58.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.