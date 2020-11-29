Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру в позиционных атаках
Карен Саркисян
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Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.
В составе «Рубина» единственный мяч забил Джордже Деспотович.
После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру в позиционных атаках, передает Sports.ru.
«Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок у нас достаточно в каждой игре, но нет последнего шага», — добавил он.
РПЛ. 16-й тур
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0
Гол: 1:0 — Деспотович, 58.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.