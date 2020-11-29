Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Рубина»
Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.
В составе «Рубина» единственный мяч забил Джордже Деспотович.
После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина», передает Sports.ru.
По словам тренера, ЦСКА играет за счет полузащиты, а надо, чтобы подключились игровые эпизоды с нападающими. Гончаренко отмечает, что к сожалению, любой стандарт переворачивал игру и после гола соперник начинал глубоко обороняться.
«Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому результат не очень хороший», — добавил он.
РПЛ. 16-й тур
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0
Гол: 1:0 — Деспотович, 58.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.