Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Рубина»

Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.

В составе «Рубина» единственный мяч забил Джордже Деспотович.

После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина», передает Sports.ru.

По словам тренера, ЦСКА играет за счет полузащиты, а надо, чтобы подключились игровые эпизоды с нападающими. Гончаренко отмечает, что к сожалению, любой стандарт переворачивал игру и после гола соперник начинал глубоко обороняться.

«Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому результат не очень хороший», — добавил он.

РПЛ. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0

Гол: 1:0 — Деспотович, 58.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.