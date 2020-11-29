Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над ЦСКА

Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.

В составе «Рубина» единственный мяч забил Джордже Деспотович.

После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над ЦСКА, передает Sports.ru.

По словам тренера, для «Рубина» самое главное было – вернуть в строй хотя бы какое-то количество людей, пропустивших прошлый матч и когда казанская команда вернула Игнатьева и Старфельта в стартовый состав, а Ин Бома и Деспотовича выпустила хотя бы на какое-то время, то сильно добавилось вариативности.

Слуцкий отмечает, что первые 20 минут «Рубин» играл отлично, контролировал игру, имел два хороших момента, а ключевым моментом второго тайма стала тройная замена, потому что все трое игроков отлично вошли в игру.

«Очень тяжелая игра, важная победа», — добавил он.

РПЛ. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0

Гол: 1:0 — Деспотович, 58.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



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