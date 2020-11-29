Россиянки не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону
Андрей Черников
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29 ноября прошла спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Финляндии.
Первое место заняла Ханна Эберг из Швеции. Второе место досталось Марте Рейселанд из Норвегии. Замкнула тройку сильнейших ее соотечественница Каролин Кноттен.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая заняла 17-е место.
Ранее биатлонистка Лиза Витоцци рассказала о своем отношении к Дмитрию Губерниеву.