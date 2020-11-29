Россиянки не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону

29 ноября прошла спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Финляндии.

Первое место заняла Ханна Эберг из Швеции. Второе место досталось Марте Рейселанд из Норвегии. Замкнула тройку сильнейших ее соотечественница Каролин Кноттен.



Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая заняла 17-е место.



Ранее биатлонистка Лиза Витоцци рассказала о своем отношении к Дмитрию Губерниеву.