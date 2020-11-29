Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал разгром от «Уфы»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал разгром от «Уфы» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Связано ли поражение с финансовыми проблемами? Не связывал бы эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи желания никого упрекнуть нельзя», — сказал Худяков.

Также он отметил, что важнейшую роль в матче сыграло удаление.



Ранее «Уфа» в большинстве разгромила «Тамбов» в матче РПЛ.