Большунов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира
Василий Учаев
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Российский лыжник Александр Большунов взял серебро в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Спортсмен проиграл 0,7 секунды представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (35.09,8). Третье место занял еще один норвежец Эмиль Иверсен (+3,0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Лиллехаммере с 4 по 6 декабря.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Татьяна Сорина стала второй в гонке преследования.
Лыжные гонки. Кубок мира. 1-й этап. Рука
Гонка преследования. 15 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.09,8
2. Александр Большунов (Россия) — +0,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3,0.