Большунов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов взял серебро в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Спортсмен проиграл 0,7 секунды представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (35.09,8). Третье место занял еще один норвежец Эмиль Иверсен (+3,0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Лиллехаммере с 4 по 6 декабря.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Татьяна Сорина стала второй в гонке преследования.

Лыжные гонки. Кубок мира. 1-й этап. Рука

Гонка преследования. 15 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.09,8

2. Александр Большунов (Россия) — +0,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3,0.