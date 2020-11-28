Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

Второе место заняла Дениз Херрман из Германии. Замкнула тройку сильнейших Юханна Скоттхайм из Швеции.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 15 место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Александр Логинов стал десятым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.